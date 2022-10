"Für uns ist die neue Arbeitswelt ein strategisch wichtiges Thema", sagt Wolfgang Warum, Geschäftsführer der Wild GmbH für Marketing, Vertrieb und Entwicklung. Bei dem Völkermarkter Hightech-Unternehmen mit weiteren Standorten in Wien, Wernberg und Trnava (Slowakei) sind aktuell rund 520 Mitarbeiter beschäftigt. An allen Standorten biete die Wild-Gruppe ihren Beschäftigten "eine breite Palette" an individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Arbeitszeitmodelle an.

Wolfgang Warum, CTO der Wild-Gruppe © KK

"In Völkermarkt sind circa 200 Mitarbeiter produktiv tätig. Davon arbeiten ungefähr 40 Personen in der Teileproduktion im Schichtbetrieb. Da die Maschinen ausgelastet sein müssen, um wirtschaftlich betreibbar zu sein, ist dort die Flexibilität begrenzt", erklärt er. Die rund 150 in der Montage Beschäftigten unterliegen hingegen ebenso wie alle anderen nicht-produktiv tätigen Mitarbeiter, etwa in der Entwicklung oder im Vertrieb, einem Gleitzeitmodell mit einer Kernarbeitszeit von 9 bis 15 Uhr. "Die Mitarbeiter können grundsätzlich zwischen 6 und 19 Uhr arbeiten. Sie haben die Wahl, ob sie morgens lieber früher beginnen und früher heimgehen oder später beginnen und später heimgehen", sagt Warum, der ergänzt: "Natürlich stimmt man das mit dem jeweiligen Vorgesetzten ab, aber in den meisten Fällen geschieht das extrem eigenständig."

Vier-Tage-Woche gebe es bei Wild zwar keine, doch sei nur vier Tage die Woche zu arbeiten, "per se machbar". Mittels Gleitzeitkonto könnten Zeitguthaben in Form von freien Tagen wie an einem Freitag abgebaut werden. "Dieses Modell hat ganz klar den Vorteil, dass sich der Mitarbeiter die Arbeit nach seinem Lebensrhythmus einteilen kann", so Warum, der auch auf unterschiedlichste Teilzeit- und Eltern-Teilzeit-Modelle verweist. Etabliert hätte sich in dem auf Auftragsentwicklung und -fertigung insbesondere im Bereich Medizintechnik spezialisierten Unternehmen durch Corona auch das Homeoffice.

Die meisten Mitarbeiter der Wild- Gruppe sind in Völkermarkt beschäftigt © Helmuth Weichselbraun

Drei Schichten in Mahle-Werk

Die Produktion von Filtersystemen für den Automotive-Bereich bei Mahle mit derzeit rund 1500 Mitarbeitern in St. Michael ob Bleiburg geschieht großteils im Schichtbetrieb. "Insgesamt gibt es drei Schichten, aufgeteilt in die Wechselschicht (Früh-/Spätschicht im wöchentlichen Wechsel) und die Nachtschicht", heißt es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung aus dem Mahle-Konzern. Laut Angaben des Konzerns arbeiten circa zwei Drittel der Beschäftigten im fertigungsnahen Bereich. Durch dieses Arbeitsmodell könne "eine gewisse Planbarkeit des privaten Umfelds gewährleistet" werden, da Mitarbeiter im Schichtbetrieb Freizeit hätten, während andere arbeiten, was beispielsweise "Behördengänge, die Einteilung der Kinderbetreuung oder die Freizeitaktivitäten vereinfacht".

Ihre Arbeitszeit flexibler mitgestalten können sich beim größten Arbeitgeber im Bezirk Völkermarkt die im Büro Beschäftigten. Denjenigen wird laut Konzernangaben ein Gleitzeitmodell geboten, das keine Kernzeiten vorsieht. "Der flexible Gleizeitrahmen erstreckt sich von 6 bis 20 Uhr bei einer Mindestarbeitszeit von drei Stunden pro Tag", teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. Für Eltern würde Mahle besondere Teilzeitmodelle anbieten, die während der Elternteilzeit in Anspruch genommen werden können. Auch in der Produktion werde Teilzeitarbeit ermöglicht, um für Karenzrückkehrer "ein flexibles und attraktives Arbeitszeitmodell zur Verfügung" zu stellen. Ob es eine Vier-Tage-Woche gibt? Dazu heißt es aus dem Mahle-Konzern: "Als produzierendes Unternehmen müssen wir unseren Auftragsverpflichtungen nachkommen, daher ist eine solche Arbeitszeitverkürzung für einige Bereiche nicht praktikabel."