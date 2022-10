Im Zuge der Kleinprojekteförderung wird die Sanierung zweier Bildstöcke in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela vom Land Kärnten finanziell unterstützt. "Marterln sind ein sichtbares Zeichen unserer regionalen Identität und gehören zur Volkskultur Kärntens dazu. Viele von ihnen werden durch den Einsatz von Privatpersonen erhalten, daher ist es umso wichtiger, Sanierungsinitiativen seitens des Landes zu unterstützen", sagt Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der auch Orts- und Regionalentwicklungsreferent ist.

3000 Euro fließen in die rund 6000 Euro teure Restaurierung des Karawanken-Bildstockes in Koprein-Sonnseite am Pilgerweg zur Kirche der Heiligen Anna in Slowenien. Im Marienmonat Mai werden bei diesem Marterl, das sich in Privatbesitz befindet, traditionellerweise Maiandachten abgehalten. Im Zuge der Restaurierung werden die zehn Fresken am Bildstock farblich aufgefrischt und die Säulen in Marmoroptik erneuert werden. Auch beim Marterl am Perutschhof der Familie Sadolschek in Bad Eisenkappel hat die Zeit ihre Spuren am Dach hinterlassen. Deshalb soll das Dach nun mit Lärchenschindeln neu eingedeckt werden. Die Hälfte der Kosten für die Dachsanierung, die sich auf rund 7000 Euro beläuft, steuert Grubers Referat über die Kleinprojekteförderung bei.

Rund 200 Projekte wurden insgesamt kärntenweit seit 2018 aus dieser Förderschiene mitfinanziert.