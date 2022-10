Bei der Firma Mahle haben sich Bandarbeiterin Nadja Weidlitsch (36) und Schichtleiter Patrick Mikusch (43) vor drei Jahren kennengelernt. "Es war bei mir Liebe auf den ersten Blick", verrät Weidlitsch. Die beiden Völkermarkter zögerten nicht lange und suchten sich gemeinsam eine Wohnung in der Bezirksstadt. Mikusch brachte die beiden Töchter Eliana (16) und Amelie (7) mit in die Ehe.

Am 6. August gaben sich die beiden am Standesamt Völkermarkt das Ja-Wort. Anschließend folgte eine freie Trauung beim Wildensteiner Wasserfall. "Im kleinen, aber feinen Kreis haben wir dann mit 37 Gästen bei der Almhütte Zenkl gefeiert." Die Flitterwochen verbrachten die Frischvermählten in Porec.