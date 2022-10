Bereits am Montag kam es kurz vor 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Unterburg am Klopeinersee im Bezirk Völkermarkt. Auf der Klopeinersee Straße fuhr ein 46-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Pkw Richtung Wasserhofen. In einem Kreisverkehr kam es dann zu einer Kollision mit einem Mofa.

Das Motorfahrrad lenkte ein 28-jähriger Mann aus Völkermarkt. Seine 25-jährige, schwangere Freundin war Beifahrerin. Beide verletzten sich aufgrund der Kollision unbestimmten Grades und wurden mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht.