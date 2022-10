Die Landjugend St. Stefan/Haimburg will im Rahmen ihres Projektes "Kunst gegen das Vergessen" die Geschichte ihrer Heimat sichtbar machen und Infotafeln entlang des Bürgerfrauenweges aufstellen. Jede einzelne soll einen anderen Teil der Völkermarkter Geschichte darstellen. Zusätzlich werden die Tafeln mit QR-Codes versehen, damit Interessierte weiterführende Informationen im Internet abrufen können.

"Es ist schön, dass sich gerade junge Menschen für den Erhalt der Geschichte ihrer Heimat bemühen", sagt der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP). Die Landjugend erhielt eine Förderzusage des Landes in Höhe von 1500 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2500 Euro.

Mit ihrem Projekt konnte die Landjugend auch bei "Tat.Ort Jugend" überzeugen und nimmt somit am 26. November am Bundesentscheid in Wieselburg teil. "Wir sind die erste Ortsgruppe aus dem Bezirk Völkermarkt, die am Bundesbewerb teilnimmt", freut sich Projektverantwortlicher Dominik Messner.