In der Marktgemeinde Eberndorf nimmt das Hochwasserschutzprojekt Gösselsdorfer Seebach Form an. Über 40 Wohn- und Betriebsstätten in den Ortsteilen Gösselsdorf und Eberndorf sollen dadurch vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt werden. Die Kosten belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro und werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (40,3 Prozent), dem Land Kärnten (40 Prozent) und von der Gemeinde Eberndorf (19,7 Prozent) getragen. Das Projekt soll im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Um einen vollumfänglichen Hochwasserschutz auch im Ortsteil Kühnsdorf zu erreichen, ist ein zweiter Bauabschnitt notwendig, der noch nicht Bestandteil des Projektes ist und auf Gesamtkosten von weiteren 2,5 Millionen Euro geschätzt wird.