"Als ich vor einem Jahrzehnt mein erstes Pedal im damaligen Lehrbetrieb baute, ahnte ich noch nicht, was sich daraus entwickeln könnte", erzählt Dennis Namesnik aus Eberndorf, der seit 2019 seine Firma "ACD" hauptberuflich betreibt. Aus dem Prototyp entstand in Eberndorf Schritt für Schritt seine eigene Werkstatt, die nach wie vor angepasst und ausgebaut wird. Im Jahr fertigt er zwischen 50 und 150 Pedale an – in Kärnten ist er in dieser Branche der Einzige.