Die Sonne scheint Allgemeinmedizinerin Gisela Schautzer noch entgegen, wenn sie sich nach Ordinationsschluss auf den Weg zu Hausbesuchen im Bezirk Völkermarkt macht. Dienstagnachmittag geht es mit ihrem BMW X3 zum Seniorenzentrum Kühnsdorf, am Tag darauf zum Seniorenzentrum Völkermarkt. "Ohne Allrad geht es nicht. Ich muss schließlich bei jedem Wetter raus", sagt die Bleiburgerin, die sich ihren Berufswunsch Ärztin zu werden erfüllt hat. Bisher habe sie es in "keinster Weise bereut". Nach dem Medizinstudium in Graz absolvierte sie ihre Ausbildung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. 15 Jahre lang führte Schautzer eine Wahlpraxis in St. Kanzian, bis sie 2015 die Kassenstelle von Peter Ring übernahm. Seither behandelt sie in ihrer Praxis am Hauptplatz 16 in Völkermarkt. Diese liegt fast unscheinbar über dem Textilgeschäft "NKD".

Seit 2015 betreibt Schautzer die Kassasstelle in Völkermarkt © Sandra Zarfl

Schautzers Terminplan ist eng geschnürt. Unter anderem stehen Gesundheitsvorsorgen, Fahrscheinuntersuchungen, Blutdruckeinstellungen oder Schmerztherapien in ihrer Ordination auf dem Programm. Zwar sind die Ordinationszeiten montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr festgelegt. "Aber vor 14 Uhr komme ich selten raus", meint die Landärztin. Am Montag hat sie zusätzlich von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Dazwischen und an den restlichen Tagen geht es dann zu den Hausbesuchen. Ein Dienstschluss vor 17 Uhr sei die Ausnahme. Denn: Nach dem Abendessen sehe sie sich noch Befunde an. "Es ist oft anstrengend", gibt Schautzer zu und führt weiter aus: "Das Wohl der Patienten steht aber stets im Mittelpunkt."

Hinzukommen die administrativen Aufgaben einer Arztpraxis. Auch die Corona-Pandemie sei noch immer zu spüren. Das Tragen einer FFP2-Maske sei weiterhin Pflicht und auch die bürokratischen Auflagen seien merklich gestiegen. Dauermedikationen können mittlerweile telefonisch angefordert werden. "Das muss alles dokumentiert werden. Mittlerweile habe ich drei Ordinationsassistentinnen, um alles bewältigen zu können", erzählt Schautzer. Als Stress würde sie es aber nicht bezeichnen. Es sei einfach "eine weitere Anforderung."

© Sandra Zarfl

Ein Arzt sei außerdem ein Unternehmer in der eigenen Ordination. Impfstoffe müssen rechtzeitig bestellt, Rechnungen und Gehälter der Mitarbeiter gezahlt werden, Medikamente kontrolliert und fachgerecht aufbewahrt werden. "Für den Notfall muss schließlich alles bereitstehen", berichtet Schautzer, die auch ständig Fortbildungen besucht. Erst kürzlich stand eine fünfstündige Rheuma-Konferenz an. Im Schnitt behandelt die Allgemeinmedizinerin, die auch 20 Jahre lang als Notärztin unterwegs war, bis zu 100 Patienten. Der ärztliche Bereitschaftsdienst am Wochenende wird ebenfalls manchmal von ihr übernommen.

Momente der Entspannung findet sie beim Spazierengehen mit ihrer Dalamatiner-Hündin Duri in St. Kanzian. Davon zeugen Bilder ihres vierbeinigen Lieblings, die in ihrem Behandlungsraum angebracht sind. Als begeisterte Schwimmerin dreht sie zudem ihre Runden am Klopeiner See. Die momentanen herbstlichen Temperaturen seien dabei kein Hindernis. "Der See hat momentan um die 17 Grad. Das ist herrlich erfrischend", sagt die Ärztin, die auch Wandern und Skifahren zu ihren Hobbys zählt. Seit zehn Jahren ist Schautzer auch als Bezirksärztevertreterin in Völkermarkt tätig. In dieser Zeit sei der Mehraufwand deutlich gestiegen. Einen regionalen Ärztemangel gebe es momentan in der Umgebung von Völkermarkt jedoch nicht. "Alle Kassastellen sind derzeit besetzt", weist Schautzer hin. Nur für die freie Kassenplanstelle in Eberndorf wird noch immer ein Augenarzt gesucht.