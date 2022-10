Ein vollgepackter Reisebus war am Montag kurz vor 10 Uhr in Völkermarkt unterwegs. Am Weg Richtung Griffen wurden der Bus und die 49 Personen auf der B 70 Packer Bundesstraße im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten und zu einer Überprüfung gelotst.

Beamte der Landesverkehrsabteilung und Sachverständige nahmen den Reisebus mit Anhänger genau unter die Lupe und sahen verheerende Mängel. Bei der technischen Kontrolle wurde festgestellt, dass die Betriebsbremse bei Bus und Anhänger zu geringfügig war. In Zahlen ausgedrückt lag sie laut Polizei bei 0,0 Prozent. Auch die Reifen, Auflaufbremse, Anhängerkupplung und die Lichter wiesen schwere Mängel auf.

Sofort wurden Kennzeichen und Zulassungsscheine abgenommen. Die Insassen mussten den Bus verlassen, der 43-jährige Lenker aus Rumänien musste eine Sicherheitsleitung bezahlen und wird bei der BH Völkermarkt angezeigt. Der Bus steht in einer Autowerkstatt.