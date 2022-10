Echte Brüder sind sie keine: Martin Strecha-Derkics und Franz Stanzl, die als "Gebrüder Moped" u. a. Autoren für die Sendungen "Willkommen Österreich" oder "Bist du deppert!".

Bekannt wurden die "Gebrüder Moped" durch ihre satirischen Bildbearbeitungen und humoristischen Kommentare in den sozialen Medien. Am 29. Oktober sind die Satiriker im Völkermarkter Step zu Gast und präsentieren ihr Programm "Das Beste aus beiden Welten". Es ist das erste Best-of-Programm, in dem die "Gebrüder "abrechnen – am liebsten mit sich selbst". Beginn des satirischen Abends ist um 20.30 Uhr. Erwachsene bezahlen 20 Euro, Mitglieder des Steps 15 Euro, Jugendliche und Studenten 10 Euro.