Sirenenalarm Freitag am frühen Nachmittag in Kühnsdorf, Gemeinde Eberndorf. Dort war es zu einem Brand in einem Lokal gekommen. Sechs Feuerwehren (Eberndorf, Edling, Gablern, Kühnsdorf, Peratschitzen und Völkermarkt) wurden alarmiert und standen mit mehr als 70 Kräften im Löscheinsatz. "Der Brand konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. In der ersten Phase gab es eine starke Rauchentwicklung", sagte Sandro Turk vom Bezirksfeuerwehrkommando Völkermarkt gegen 15 Uhr. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.

Das betroffene Gastlokal wurde bei dem Brand laut Polizei völlig zerstört. Es hätte in Kürze eröffnet werden sollen. Verletzt wurde niemand, die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.