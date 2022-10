Seit 2019 verrichten die 22 Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Völkermarkt ihre Arbeit von 1. Mai bis 30. September an vier statt fünf Tagen. "Über 80 Prozent der Belegschaft sprachen sich vor der Einführung für die Vier-Tage-Woche aus", sagt Bereichssprecher Stefan Riepl von den Straßenmeistereien in Kärnten. Dieses Arbeitszeitmodell wurde zunächst in fünf Dienststellen – darunter auch Völkermarkt – als Pilotprojekt umgesetzt. 2020 hielt die Vier-Tage-Woche flächendeckend Einzug unter den 440 Mitarbeitern der Unterabteilung für Straßenerhaltung der Abteilung 9 des Landes. "Die Arbeitszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 6 bis 16.15 Uhr", erklärt Unterabteilungsleiter Manfred Prentner.

Durch die kurze Arbeitswoche gewannen die Beschäftigten mehr Freizeit an den Freitagen und reduzierten ihren Treibstoffverbrauch für Fahrten zur Dienststelle. "Auch der Verdienstentgang durch den Entfall von Tagespauschalen an den Freitagen sorgte nicht für Unzufriedenheit", weiß Prentner aus den Ergebnissen der Evaluierung. Durch das Nicht-Ausfahren mit den Lkw und Unimog an Freitagen spare sich auch der Dienstgeber Treibstoff. "Hochgerechnet auf alle Straßenmeistereien in Kärnten ergibt dies eine Einsparung von rund 125.869 Liter Treibstoff pro Saison."

Bereitschaft rund um die Uhr

Mit 1. November wechseln die Mitarbeiter bis 31. März in ein Schichtmodell mit kurzen (36 Stunden) und langen Wochen (44 Stunden). "Jeder zweite Freitag ist dann frei", sagt Prentner. Bei Eis und Schnee werde über den Normaldienst hinaus mit Früh- sowie situativ mit Räum- und Spätdiensten gearbeitet. In Bereitschaft sind die Straßenmeistereien rund um die Uhr das ganze Jahr über.