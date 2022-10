Pendlerinnen und Pendler, die die Südautobahn (A 2) von Völkermarkt-West und Klagenfurt nutzen, können aufatmen: Die Sanierung des sechs Kilometer langen Abschnittes bis zur Unterflurtrasse Bettlerkreuz ist abgeschlossen. Drei Wochen vor geplantem Fertigstellungstermin ist die Fahrbahn somit wieder ab Samstag ungehindert befahrbar.

Seit 7. März wurden die 20 Jahre alten Straßenabschnitte in beiden Richtungen von der Asfinag saniert. Erneuert wurden dabei die Fahrbahnen, die Brücke und die gesamte Beschilderung in diesem Bereich. Auch der neue Mittelstreifen wurde an den Stand der Technik angepasst. Der Pannenstreifen wurde verbreitert und dadurch die Verkehrrsicherheit deutlich verbessert.

Die Rückbauarbeiten laufen aktuell noch. Ab Samstag gibt es in diesem Abschnitt keine Behinderungen mehr, kleine Tagesbaustellen werden in den kommenden Wochen noch erledigt. Die Asfinag investierte knapp zehn Millionen Euro.