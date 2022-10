Obwohl Fabienne Malej (28) und Tomi Vogl (35) beide aus Bleiburg/Pliberk sind, haben sich die beiden 2020 erst über das Internet kennengelernt. Und schon beim ersten Abendessen hat es zwischen den beiden ordentlich geknistert. Im Juni desselben Jahres zog Vogl, technischer Angestellter, zu "seiner Sozialpädagogin". Im September 2021 kam Sohn Oskar Alois auf die Welt.

Im Ägyptenurlaub im April dieses Jahres fand Malej den passenden Verlobungsring. Im Urlaub wartete sie jedoch vergebens auf einen Antrag. Der wurde ihr erst Tage darauf bei einem gewöhnlichen Waldspaziergang mit traditionellem Kniefall gemacht. Am 30. September schlossen die beiden vor den Augen der Familie und Freunden den Bund fürs Leben. Gemeinsam wohnen sie mit den Großeltern der Braut in ihrem Eigenheim in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom.