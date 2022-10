Die falstaff-Community hat die beliebtesten Pizzerien des Landes 2022 gewählt. Pro Bundesland waren zehn Lokale nominiert. In Kärnten kamen aus dem Bezirk Völkermarkt gleich zwei Teilnehmer, das Pizzeria-Restaurant Don Carlo in Völkermarkt und das Pizzeria-Restaurant "Bella Italia da Salvatore" in Kühnsdorf.