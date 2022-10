Seit drei Jahrzehnten kehren hungrige Gäste im "Kärntner Bauernimbiss" von Franz Jamnig ein. Den ersten Standort betrieb der Landwirt aus Aich bei Mittertrixen an der Packer Straße in der Kreuzergegend (Gemeinde Poggersdorf). Im Jahr 2001 siedelte Jamnig diesen Standort nach Pörtschach an der Autobahnabfahrt Völkermarkt-West. "In der Hochblüte beschäftigte ich 37 Mitarbeiter an neun Standorten in Kärnten und Wien", erzählt Franz Jamnig, der anlässlich seines Betriebsjubiläums von der Wirtschaftskammer eine Auszeichnung erhielt, die ihm Bezirksstellenleiter Reinhold Janesch überreichte.