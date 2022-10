Um den Neubau des Gemeindezentrums in Gallizien voranzubringen, laufen derzeit Verhandlungen über eine Re-Dimensionierung. Darüber informierte Bürgermeister Hannes Mak (ÖVP) die Gemeindemandatarinnen und -mandatare in der Gemeinderatssitzung der vergangenen Woche. "Das Projekt wird ein wenig abgespeckt, die Preise zwingen uns dazu", erklärt Mak auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. 2021 wurden für den Neubau, in den auch ein Nahversorger einziehen soll, vier Millionen Euro veranschlagt, nach dem ausgeschriebenen Architektenwettbewerb lag der Preis bei 5,5 Millionen Euro. Nun soll die Fläche verkleinert werden, weitere Details will der Bürgermeister noch nicht nennen: "Wir wollen aber 2023 mit dem Bau beginnen."