Bisher unbekannte Täter brachen am Montag, dem 17. Oktober, um 2:38 Uhr früh in einen Gewerbebetrieb im Stadtgemeindegebiet von Bleiburg ein. Zunächst schnitten sie den Maschendrahtzaun zum Gelände auf und bahnten sich dann durch ein Fenster einen Weg zum Geschäftslokal. Die Täter stahlen aus dem Gebäude, sowie aus der angrenzenden Lagerhalle Motorsägen, Rasenmäher und Heckenscheren in derzeit noch unbekannter Menge. Der Gesamtschaden ist derzeit auch noch nicht bekannt, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen.