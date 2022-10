"Man weiß nie, was kommt. Und jeder Tag ist eine Herausforderung", sagt Miriam Enzi auf die Frage, was sie an ihrem Beruf begeistert. Seit Juni 2022 ist die aus der Gemeinde Bleiburg stammende Kärntnerin Regionalleiterin von Amazon Logistics Österreich und damit die erste Frau, die die sogenannte "letzte Meile" für Amazon in Österreich steuert. In Deutschland werden derzeit sieben der insgesamt 20 Logistikzentren von Frauen geführt.