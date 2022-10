Einstimmig wurde Mario Jesse zum neuen Präsidenten des Round Table 47 Völkermarkt gewählt. Der Fliesenlegermeister aus Völkermarkt setzt sich seit Jahren für bedürftige oder in Not geratene Familien im Bezirk ein: "Wir unterstützen zahlreiche Projekte und vor allem Kinder liegen uns am Herzen. Oft leiden sie am meisten an finanziellen Engpässen der Eltern."

10.000 bis 15.000 Euro stehen der Männerrunde, bestehend aus vierzehn Mitgliedern aus dem Bezirk Völkermarkt, im Jahr zur Verfügung. "Das Geld stammt aus Spenden von regionalen Unternehmen und unseren Veranstaltungen wie Jazz, Gulasch und Bier", erklärt der Präsident.

Unbürokratische Hilfe

Corona habe der Spendenbereitschaft durchaus einen Dämpfer gegeben und auch Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Jesse: "Trotzdem haben wir heuer viele Familien unterstützen können. Etwa bei den Kosten für Kinderbetreuung." Oft helfe man aber auch bei bürokratischen Hürden. Anderen fehlt es jetzt vor dem Winter an Brennholz oder Geld für Heizöl.

Ziel des Round Table 47 Völkermarkt ist es, schnell und unbürokratisch zu helfen. Deswegen gehen der überwiegende Teil der Spenden und Einnahmen bei Veranstaltungen an Familien in der Region. Jesse: "Unsere Mitglieder helfen ehrenamtlich und wenden viel Zeit auf." Wer wirklich bedürftig ist, wird nämlich genau geprüft. "Leider gibt es immer wieder schwarze Schafe, die Spenden ausnützen", sagt Jesse.

Neue Mitglieder willkommen

Jesse übernimmt das Präsidentenamt von Past-Präsident Ferdinand Partl. Er ist Prokurist in einem Sägewerk in Oberösterreich und stand dem Serviceclub im vergangenen Jahr als Präsident vor. Vize-Präsident neben Jesse wird Fotograf Florian Mori. Frischen Wind bringt auch ein neuer Aspirant in die Gruppe. "Wir freuen uns aber immer auf neue Mitglieder", sagt Jesse. Wer Interesse am Helfen hat, kann sich bei einem der Mitglieder oder über Facebook und die Homepage www.rt47.at melden.