In der Nacht auf Samstag kam es auf der Rosental Straße (B 85) im Bereich Suetschach zu einem tödlichen Unfall.

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam ein Mann (36) aus dem Bezirk Völkermarkt gegen 3.25 Uhr von Maria Elend kommend in Fahrtrichtung Feistritz im Rosental rechts von der Straße ab. Er stieß mit seinem Wagen gegen einen betonierten Abwasserschacht, worauf sich das Fahrzeug mehrmals überschlug und schließlich auf den Rädern zum Stehen kam. "Der Lenker, der nicht angegurtet war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen", teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde ein Sachverständiger bestellt, der Erhebungen an der Unfallstelle durchführte.

Für die Dauer der Unfallerhebungen war die Rosental Straße in diesem Bereich gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Im Einsatz befanden sich das Team des Roten Kreuzes Klagenfurt mit einem Notarztteam, drei First-Responder, die Freiwilligen Feuerwehren Suetschach und Feistritz im Rosental mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften.

© Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental

