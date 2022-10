Schwerer Verkehrsunfall am Freitag in Griffen: Gegen 14.50 Uhr lenkte ein 52-jähriger Busfahrer einen Reisebus von Ruden kommend in Richtung Griffen. Plötzlich querte bei der dortigen Bushaltestelle ein Pkw die Fahrbahn. Am Steuer saß eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg. Am Beifahrersitz befand sich eine 85-jährige Frau (ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg). Laut Polizei wollte die Frau offensichtlich das Fahrzeug in Fahrtrichtung Ruden wenden.

Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Durch die Wucht des frontalen Aufpralls wurde das Auto nach vorne geschleudert. Sowohl die Lenkerin als auch ihre Beifahrerin wurden schwer verletzt. Beide wurden mit den Rettungshubschrauber C11 und C12 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Straße gesperrt

Die drei Bus-Insassen wurden nicht verletzt. Der Buslenker stand unter Schock und wurde zur Abklärung mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Am Auto entstand Totalschaden, am Bus entstand Sachschaden. Die Straße wurde bis 17.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die freiwilligen Feuerwehren Ruden, St. Peter am Wallersberg und Griffen standen insgesamt mit 50 Mann und sieben Autos im Einsatz.

