Nach seiner Zeit als Kaplan in Eberndorf übernahm Josef Valeško 1982 die Leitung der Pfarre St. Peter am Wallersberg. "Bischof Egon Kapellari hat mich für ein, zwei Jahre dorthin geschickt – und dann vergessen", lacht der Priester. 40 Jahre sind es inzwischen geworden. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, dem 16. Oktober, um 10 Uhr im Rahmen des Gottesdienstes, organisiert vom

Pfarrgemeinderat, gefeiert.