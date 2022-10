Bisher unbekannte Täter drangen am 12. Oktober 2022 im Laufe des Nachmittags in der Gemeinde Eberndorf durch Einschlagen eines Fensters zum Abstellraum gewaltsam in das Wohnhaus eines 55-jährigen Mannes ein.

In der Folge brachen sie eine versperrte Holz-Zwischentüre auf und gelangten so in den Wohnbereich des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertsachen und Bargeld.fDie unbekannten Täter verließen das Haus dann über das Wohnzimmerfenster ohne jegliches Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.