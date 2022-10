Heuer dürfen sich Perchten- und Krampus-Fans wieder auf einige Läufe im Bezirk freuen. Handgeschnitzte Masken und aufwendig gegerbte Gewänder, die zum Teil bereits vor dem Beginn der Corona-Pandemie gekauft und wegen der abgesagten Läufe noch nicht präsentiert werden konnten, werden in dieser Saison gezeigt, zum Beispiel von den Griffner Schlossbergteufeln. "2019 hat sich unsere Gruppe ganz nach dem Motto 'Zurück zum Ursprung', mit schwarzen Fellen und roten Krampusmasken ausgestattet – diese dürfen wir heuer erstmalig bei einem Lauf präsentieren", erzählt Obmann Stefan Bierbaumer. Am 20. November findet der Griffner Krampuslauf "ganz traditionell wieder im Ortskern statt." Auch der Nikolo wird mit seinen dunklen Begleitern wieder am 5. und 6. Dezember unterwegs sein und Hausbesuche machen.