Aus "persönlichen Gründen" verlässt Küchenchef Christian Podlesnik nach zwölf Jahren die "Seerose", der Kochszene wird er erhalten bleiben. "Ich bin ihm für die lange loyale Zusammenarbeit dankbar", sagt Horst Jernej, Betreiber der "Seerose". Bis 31. Oktober wird Podlesnik noch in der Küche des Restaurants am Ostufer des Klopeiner Sees stehen, in der es von mediterraner Alpen-Adria-Küche bis hin zu österreichische Klassikern eine große Speisekarte gibt. Für seine Nachbesetzung werden "bereits Gespräche geführt". "Bewerbungen werden aber nach wie vor entgegengenommen", fährt Jernej fort.