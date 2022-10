Elektromeister Martin Gajschek wagte jetzt durch Zuspruch aus seinem Umkreis den Weg in die Selbstständigkeit. "Schon in der Phase der Firmengründung haben wir zahlreiche Aufträge entgegennehmen können, die nun abgearbeitet werden", freut sich Gajschek, der von Sonja Karner und Richard Schöttl in seiner Elektrofirma unterstützt wird. "In der Zeit, wo Martin sich um die Baustelle kümmert, erledigen meine Kollegin und ich die Administrationsarbeit", sagt Schöttl.