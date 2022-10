Am 10. Oktober haben bisher unbekannte Täter gegen 19.40 Uhr einen Gemeinschaftsbriefkasten in einem Wohnblock in Völkermarkt gesprengt, indem ein Knallkörper darin deponiert wurde. Durch die Explosion entstand ein Schaden in geringer Höhe, für Personen bestand keine Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung und dem lauten Knallgeräusch im Stiegenhaus wurde die Polizei verständigt.