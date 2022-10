Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kam es in diesem Jahr zu einem Neustart des Völkermarkter Ruderteams. Es gibt eine neue Kampfmannschaft und ein neues Trainerteam, das aus Valentina Starc, Annika Schildberger, Jakob Stornig und aus Magdalena und Katharina Lobnig besteht. Dieter Starc ist für die Betreuung der Masters-Ruderer zuständig. Außerdem gibt es ein neues Sektionslogo und ein neues Design der Ruderdressen.

Schon im August legte Erwin Werkl nach elf Jahren die Sektionsleitung zurück. Im Rahmen des Saisonabschlusses am Sonntag (9. Oktober) kam es zur offiziellen Amtsübergabe. Erwin Werkl übergab die Leitung der VST-Rudersektion an seinen Stellvertreter Mario Burtscher. Der 48-Jährige ist im Hauptberuf Polizist und kam über seine beiden Kinder zum Rudern. Seit 2016 ist er Mitglied der Rudersektion und seit 2018 ist er im Vorstand tätig.

Schnuppertraining jeden Mittwoch

Burtscher machte einen Rückblick auf die Rudersaison 2022. Das Ziel des VST-Ruderteams ist es wieder, die Österreichische Ruder-Spitze zu werden. Die Rudersektion bietet ein Schnuppertraining für Interessierte ab zehn Jahren an. Es findet jeden Mittwoch von Oktober bis Dezember um 16 Uhr im Rudersportzentrum in Völkermarkt statt – telefonische Voranmeldung erbeten.

Im Anschluss an die Amtsübergabe wurden die Urkunden an die Teams der Firmenruderregatta übergeben.