Am Samstag gegen 17 Uhr kam ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Mountainbike in Unterlinden (Gemeinde Völkermarkt) bei der Talfahrt auf der Diexer Landesstraße (L 113) aufgrund erhöhter Geschwindigkeit mit seinem Mountainbike ins Straucheln, touchierte einen Straßenleitpflock und prallte in einen rechts neben der Fahrbahn befindlichen Betonsockel.

Der Völkermarkter wurde dadurch über den Lenker des Fahrrades geschleudert und stürzte in eine - hinter dem Betonsockel angrenzende - Thujenhecke, wo er zum bewusstlos zum Liegen kam.

Sein 49-jähriger Begleiter, der vor ihm gefahren war, wurde durch einen Aufschrei auf den Sturz seines Freundes aufmerksam, fuhr zurück und leistete sofort Erste Hilfe. Per Handy verständigte er die Einsatzkräfte. Zwischenzeitig erlangte der schwerverletzte Radfahrer wieder das Bewusstsein.

Nach medizinischer Erstversorgung durch die Rettungskräfte, wurde der Völkermarkter von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.