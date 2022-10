Es ist entschieden, die Trögerner Klamm wurde zum schönsten Platz Kärntens gewählt und nimmt somit am Bundesentscheid von "9 Plätze - 9 Schätze" teil. Das Naturschutzgebiet holte sich am meisten Anruferstimmen und konnte sich gegen seine Mitkonkurrenten, den Wangenitzsee und die Stollenwelt in Bad Bleiberg, durchsetzen.

Die 2,5 Kilometer lange Trögerner Klamm ist eine wildromantische Schluchtenlandschaft mit einem sauerstoffreichen Wildbach. Gefährdete Kurzflügel- und Laufkäfer und Spinnentiere leben an den Ufern des Baches. Sie ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel.

In der großen Hauptabendshow am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 werden von Armin Assinger, Barbara Karlich sowie von neun Moderatorinnen und Moderatoren aus den Bundesländern und neun prominenten Jurorinnen und Juroren jene neun Orte präsentiert, die sich gegen die Konkurrenz in den Länder-Vorausscheidungen durchgesetzt haben. Für die Trögerner Klamm setzen sich Schauspieler Julian Waldner – er spielte den "jungen Franz" im Klammer-Film – und ORF-Moderator Bernd Radler ein.