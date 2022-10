Das Gourmet-Magazin "Falstaff" sucht derzeit wieder die beliebtesten Pizzerien des Landes. In der Nominierungsphase konnten die Lieblings-Lokale genannt werden – zehn pro Bundesland schafften es in die Voting-Phase, die noch bis Montag, den 17. Oktober 2022, um 12 Uhr aktiv ist.

In Kärnten haben es diesmal erneut zwei Pizzerien aus dem Bezirk Völkermarkt unter die Top Ten geschafft. Zum einen ist dies das Pizzeria-Restaurant Don Carlo in Völkermarkt. Die Inhaber Gertraud und Calogero Calabro durften sich bereits bei der Wahl 2017 über den "Falstaff"-Titel "Beliebteste Pizzeria in Kärnten" freuen, im Jahr darauf erreichten sie Platz zwei. "Hoffentlich sind wir auch diesmal vorne dabei. So eine Auszeichnung ist das größte Lob", sagt Gertraud Calabro. Heuer im Dezember wird das Pizzeria-Restaurant übrigens 30 Jahre alt.

Zum zweiten Mal dabei ist das Pizzeria-Restaurant "Bella Italia da Salvatore" in Kühnsdorf. Beim ersten Antritt kam das Team um Geschäftsführerin Angela Bisignano auf Platz fünf. Diesmal hofft man, noch weiter vorne dabei zu sein.

Hier kann man abstimmen!