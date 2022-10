Im heurigen Oktober hätte die Generalsanierung des Bildungszentrums in Diex, in dem sich die Elementarbildung mit Kindertagesstätte und Kindergarten sowie die Volksschule befinden, starten sollen. Eine Kosteneinschätzung von drei Millionen Euro lag schon im Jahr 2021 vor. Doch nun macht die Teuerungswelle den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Nach derzeitigen Schätzungen würden sich die Kosten auf 4,9 Millionen Euro belaufen. Sie erhöhen sich somit um 1,9 Millionen Euro. "Leider hat uns die derzeitige Situation, wie vielen anderen leider auch, negativ in die Karten gespielt. Wir können das Risiko nicht tragen", sagt Bürgermeister Anton Napetschnig von der Liste für Diex (LFD).