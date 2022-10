Im Corona-Sommer 2021 waren es vor allem die Österreicher, die die Saison in der Region Südkärnten gerettet haben. Heuer hat sich das Bild gewandelt. In der abgelaufenen Saison haben wieder viele Deutsche und Niederländer ihren Urlaub in den Feriendomizilen des Bezirkes Völkermarkt genossen. "Die Deutschen und Niederländer sind wieder zurückgekehrt", konstatiert der Tourismuschef der Region Südkärnten/Lavanttal, Robert Karlhofer, zufrieden. Die Statistik des Landes Kärnten untermauert diesen Trend eindeutig.