Ein Pole (49) war am Mittwoch gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf der Trixner Bundesstraße in Obertrixen (Gemeinde Völkermarkt) in Fahrtrichtung Klein St. Veit unterwegs und überholte einen LKW. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 23-jährigen Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Die Lenkerin erlitt dabei leichte Verletzungen und blieb mit ihrem total beschädigten Fahrzeug quer zur Fahrbahn stehen. Sie wurde anschließend von ihrem Ehemann ins UKH Klagenfurt gebracht.

Fahrerflucht

Der Pole beging Fahrerflucht und fuhr in ein Waldgebiet zwischen Gänsdorf und Klein St. Veit. Er konnte durch Hinweise von Zeugen ausgemittelt werden.

Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.