Mit Video. Terry Schultz aus Texas gibt einen Kurs im Westernreiten auf einer Ranch in Gallizien. Dabei wirft er einen strengen Blick auf das, was gezeigt wird.

"Noch mal einen Schritt. Mach es richtig". Das ist nicht selten von Terry Schultz (64) aus Texas bei seinem Westerntraining auf der "Wiesenbauer Ranch" in Gallizien zu hören. "Jetzt angaloppieren. Ja, gut", gibt Schultz seine Tipps auf Englisch und in einem fast recht streng klingenden Ton. "Streng bin ich aber nicht", sagt Schultz. Mit seinem Cowboyhut und Westernstiefeln mit Sporen und einer auffallenden Gürtelschnalle wirft er dennoch einen strengen Blick auf das, was seine Schüler zeigen. "Man lernt nie aus und kann immer besser werden. Denn nicht bei jedem Pferd funktionieren die gleichen Ideen", sagt Schultz, der inzwischen in Niederösterreich lebt und am 7. Oktober noch seinen letzten Kurs in Gallizien gibt.

Pferdetrainer Terry Schultz © Markus Traussnig

Malermeisterin Natalie Pippan (40) aus Techelsberg erfüllt sich mit dem Reiten einen Kindheitstraum und hat bereits in ihrer ersten Stunde "loszulassen gelernt". "Einfühlungsvermögen ist sehr wichtig", weiß Alexandra Brugger (38), ebenfalls aus Niederösterreich. Sie und ihr Mann Jörg (36) haben Schultz nach Gallizien gebracht. "Wir haben hier schon immer unseren Urlaub verbracht. Auch das Pferd für meine Hochzeit habe ich von dieser Ranch bekommen", sagt Brugger. Sie kam vom Englisch- zum Westernreiten. "Ich bin vor 15 Jahren umgestiegen und habe von Terry fast alles, was ich kann, gelernt", sagt Brugger. Neben Liebe zum Tier brauche eine Westernreiterin noch zwei Dinge: "Zeit und Geld", sagt die Niederösterreicherin mit einem Schmunzeln. Sie nimmt am 8. und 9. Oktober auch erstmals an der Kärntner Landesmeisterschaft im Westernreiten teil, die ebenfalls auf der "Wiesenbauer Ranch" abgehalten wird.

Natalie Pippan mit Werner Strauss und Terry Schultz © Markus Traussnig

Und wer glaubt, dass beim Westernreiten wild geritten wird, täuscht sich: "Das ist nicht der Sinn und Zweck. Man reitet ganz relaxt, kann dem Hobby frönen", sagt Ranchbesitzer Werner Strauss.