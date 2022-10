Nachdem Nicole Malle nach sieben Jahren als Geschäftsführerin den Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt in Richtung Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten/Lavanttal verlassen hat, ist die Stelle neu ausgeschrieben. Gesucht wird eine Nachfolge in Vollzeit - unter anderem mit Erfahrung im Projektmanagement und Stadtmarketing. Ebenso gilt es, in Absprache mit dem Vereinsvorstand und der Stadtgemeinde, Veranstaltungen, wie etwa das Stadtfest oder "Wine & more" zu organisieren. Auch Erfahrung in der schriftlichen Abwicklung von Förderungen und Ansuchen ist gefragt.