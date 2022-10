Es ist ein Mordfall, den es so in Kärnten noch nie gegeben hat: Vor 14 Jahren wurde die Italienerin Anna Todde im Stadtwald von Völkermarkt geschlagen, erwürgt, erschossen und angezündet. Die Polizei spricht deshalb von „Übertötung“. Die Ermittlungen in dem als „Mafia-Mord“ bezeichneten Kriminalfall waren schwierig. Trotz gesicherter Fingerabdrücke konnte das Opfer jahrelang nicht identifiziert werden. Und trotz vorhandener Täter-DNA gab es keinen Treffer, weil Italien nicht Teil der europäischen DNA-Datenbank ist.