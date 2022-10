Rund 800 Kilometer vor der Grenze zu Slowenien am Fuße der Petzen tummeln sich seit dem Sommer zehn Alpakas. Daniela und Jakob Ischep haben mit ihren vier Kindern in St. Georgen in der Gemeinde Bleiburg/Pliberk die Alpakafarm "Petzenland Alpakas" gegründet. "Wir wollten mit unserem Grund etwas machen", erzählt Jakob Ischep, der einen landwirtschaftlichen Betrieb mit rund 1,3 Hektar Wiese geerbt hat. Seine Gattin Daniela verliebte sich auf den ersten Blick in die Huacaya-Alpakas, eine der zwei aus Südamerika stammenden Alpakatypen. "Wenn man den Tieren ins Gesicht schaut, ist man gleich hin und weg", gesteht sie.

Blicken neugierig über den Zaun ihrer Weide: Belinde und Bella (von links) sind zwei der zehn "Petzenland Alpakas" © Petra Mörth

Jakob Ischep züchtet Huacaya-Alpakas © Petra Mörth

Nach ihrem Entschluss, sich im Nebenerwerb Alpakas anzuschaffen, bereiteten sich die Ischeps zwei Jahre auf die Ankunft der ersten Tiere vor. Der Stall mit einer Fläche von rund 150 Quadratmetern wurde von Grund auf neu gebaut. "Alpakas sind Fluchttiere, deshalb muss der Stall offen sein, damit sie jederzeit raus und rein können", sagt der zertifizierte Alpakahalter Jakob Ischep, der hauptberuflich als Schulwart in der Mittelschule Bleiburg arbeitet. Das Hauptaugenmerk ihres Betriebes legen die Ischeps auf die Zucht. "Unser Ziel ist es, 25 Alpakas zu halten", berichtet er, dem die Verbesserung der Blutlinie und des Felles ein Anliegen ist.

Auch Alpaka-Yoga geplant

Einmal im Jahr vor dem Sommer müssen die Alpakas geschert werden. "Das Fleece unserer Tiere wird in einer Weberei in der Steiermark zu Wolle verarbeitet", erzählt Daniela Ischep. Daraus erzeugte Produkte wie Socken, Pölster oder Decken werden künftig im Hofladen zum Verkauf angeboten. Dieser wird am 26. November mit einem Weihnachtsbasar offiziell eröffnet. "Außerdem bieten wir Wanderungen mit den Alpakas für Kindergärten, Schulen und Privatpersonen an", sagt Jakob Ischep, der um Voranmeldung unter 0664/85 47 633 bittet. Für die Zukunft sei auch Yoga auf der Weide inmitten der Alpakas angedacht.

Laura frisst gerade Heu © Petra Mörth

Alpakas fressen übrigens nur Gras und Heu, weshalb die Tiere nicht von Fremden gefüttert werden dürfen. Indes ist am Hof der "Petzenland Alpakas" auch bereits für Nachwuchs gesorgt, denn vier Stuten sind derzeit trächtig.