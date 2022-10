"Ich suche einen Mann fürs Herz. Jemanden, mit dem ich eine Familie gründen kann." Das gibt Katrin Lach (34) aus Eberndorf bei ihrer Vorstellung als Kandidatin von "Bauer sucht Frau International" am 3. Oktober um 19.20 Uhr auf RTL bekannt. Die Grafikdesignerin nimmt zum dritten Mal an einer TV-Kuppelshow teil. Nach zwei Versuchen bei "Bauer sucht Frau" auf ATV, versucht sie nun mithilfe des deutschen Formats einen Partner zu finden.

Die 34-jährige Blondine sucht einen Mann, "bei dem sie ihre Schulter anlehnen kann". "Jemanden, für den ich endlich kochen kann. Ich koche sehr gerne und meistens zu viel", sagt die 34-Jährige. Beim Reindlingessen mit Moderatorin Inka Bause in Lachs Garten, offenbart die Bäuerin, welchen Mann sie braucht. "Er muss treu, ehrlich und humorvoll sein. Tanzen ist für mich wichtig." Ein Tänzer muss der Partner aber nicht von Beginn an sein. "Ich kann mit ihm ja auch einen Tanzkurs machen", sagt Lach, deren Herz schon für jemanden schlägt – und zwar für ihre Mini-Shetlandponys, die sie zu Hause auf dem landwirtschaftlichen Betrieb züchtet. "Sie sind die kleinsten Pferde der Welt. Kinder bis 25 Kilogramm können darauf reiten. Sie werden auch gerne als Therapieponys hergenommen, weil sie sehr sensibel sind", sagt Lach, die auf dem Hof mit ihren Eltern und ihrem Bruder lebt.

Die 34-Jährige beschreibt sich selbst als heimatverbunden. "Ich liebe Tracht und habe sehr viele Dirndl und Lederhosen", sagt sie im Vorstellungsvideo, während sie einen Einblick in ihren Kleiderschrank gibt. Vom Alter her sollte der Mann zwischen 27 und 41 Jahre alt sein. "Liebe Männer, jetzt liegt es an euch. Schreibt mir einen netten Brief und dann hinein in die Lederhose und ab zu mir nach Kärnten", sagt Lach abschließend in der Hoffnung, dass sie bei ihrem dritten Anlauf in einer TV-Kuppelshow ihren "Mr. Right" findet. Interessenten können sich auf der RTL-Homepage anmelden.