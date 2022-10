Rein in den Badeanzug, Bikini und Shorts und ab ins Wasser! Doch wer kriegt kalte Füße? Acht Prominente stellen sich den "RTL Wasserspielen" und zeigen in sieben abenteuerlichen Spielen vollen Körpereinsatz. Durch die actionreiche Spielshow führen Laura Wontorra und Jan Köppen sowie Oliver Pocher, der als Bademeister das Sagen hat.

Mit dabei ist auch Kärntner Model und Schauspielerin Larissa Marolt. Neben der 30-Jährigen wollen sich folgende Promis gegen ihre Konkurrenz durchsetzen:

Leichtathlet und Paralympics-Star Mathias Mester

Dschungelkönig Filip Pavlovic

Model und Reality-Star Benjamin Melzer

Sänger Marc Terenzi

Princess Charming Hanna Sökeland

Moderatorin Lola Weippert

Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova

© RTL/Markus Hertrich

Gedreht wurde in der Wasserwelt "Rulantica" des Europaparks in Rust. Inmitten der verschiedenen Themenbereichen müssen sich die Promis beweisen: Wer schlägt sich am besten beim Musikquiz? Wer stürzt sich bei einem Rennen todesmutig in die Strudel und Steilfahrten der Trommelrutsche?

Die Sendung wird am Samstag, dem 22. Oktober, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.