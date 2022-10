Seit vergangenen Freitag laufen die Bundesländer-Votings im Rahmen der ORF Show "9 Plätze - 9 Schätze". Pro Bundesland sind drei Plätze nominiert, der Sieger zieht in die Live-Finalsendung am 26. Oktober ein.

In Kärnten ist neben dem Wangenitzsee (Nationalpark Hohe Tauern) und der Stollenwelt Bad Bleiburg auch die Trögerner Klamm in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna kapla-bela nominiert. "Gefühlt ist die Stimmung sehr gut, auch die Tourismusregion und der Geopark Karawanken unterstützen uns", sagt Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ). Am Sonntag gab es auch im Rahmen des Sportlerkirchtags in Bad Eisenkappel einen Voting-Aufruf.

Beliebig oft abstimmen

"Was viele nicht wissen, ist, dass man beliebig oft anrufen oder SMS schicken kann", betont Lobnik. Das Voting läuft nur noch heute, am 4. Oktober, bis 23.59 Uhr. Seine Stimme für die Trögerner Klamm kann man unter 090105 909 06 abgeben.