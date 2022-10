Die Weinlese ist für die Familie Andreas und Aleksandra Hren am Weinberg in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas seit mittlerweile 13 Jahren eine spannende und ereignisreiche Zeit. Viele helfende Hände packen jedes Jahr mit an, um die reifen Trauben zu ernten.

"Wir hatten heuer eine reiche Ernte", sagt Andreas Hren (37), der den Weingarten von seinen Eltern Rosa und Karl Hren übernommen hat. "Die Trockenheit ist für Weinreben kein Problem, weil sich die tiefen Wurzeln aus der Erde holen, was sie brauchen", weiß der Nebenerwerbs-Bio-Weinbauer und Astronom.