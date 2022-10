Schon bei ihren Auftritten bei "Bauer sucht Frau" auf ATV sorgte die Ponyzüchterin Katrin Lach für Aufregung - und brach gleich die Herzen mehrerer Männer. Bei ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2014 gab sie allen ihrer Kandidaten einen Korb, weil sie sich in ATV-Tonmann Zoltan verliebt hatte. Doch die Beziehung mit ihm hielt nicht lange, denn die Unterkärntnerin bemerkte: "Ich habe mich falsch entschieden." Ihr Herz schlug für den Kandidaten Mario doch höher als gedacht und so fragte sie, ob er ihr die Abfuhr verzeihen könne. Aber nach nur zwei Monaten war auch zwischen diesen beiden wieder Schluss.

Im Jahr 2021 startete die Eberndorferin einen neuen Anlauf und versuchte, bei "Bauer sucht Frau - die zweite Chance" den Mann fürs Leben zu finden. Doch damals funkte es zwischen ihr und den Kandidaten nicht und so blieb Katrin Single. - zumindest vorerst. Denn jetzt startet hat die Kärntnerin beschlossen, ihre Suche nicht mehr auf Österreich zu beschränken, sondern bei Bauer sucht Frau international auf RTL mitzumachen.

Er muss "wirklich a Mann sein"

Derzeit läuft dort die Bewerbungsrunde. In der Vorstellung erfährt man, dass die mittlerweile 34-Jährige gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Mini-Shetlandponys züchtet und eine Werbeagentur betreibt.

"Die attraktive Blondine bezeichnet sich als ehrlich, organisiert, aktiv und familiär. Die Traditionen ihrer Heimat sind Katrin wichtig und so trägt sie auch so oft es geht Tracht", heißt es in ihrer Vorstellung. Katrin sucht demnach einen ehrlichen, humorvollen und lebenslustigen Partner im Alter zwischen 27 und 41 Jahren: "Er muss auf alle Fälle größer sein. Es muss wirklich a Mann sein, der mich Frau sein lässt."

Insgesamt nehmen an der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau international" neun Kandidaten aus unterschiedlichen Ländern der Welt teil. Vorgestellt werden diese vom Moderatorin Inka Bause am Montag, dem 3. Oktober, ab 19.05 Uhr auf RTL.