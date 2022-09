Erfolg für die Beamten des Operativen Kriminaldienstes (OKD) Klagenfurt sowie der Polizeiinspektion Landhaushof. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten sie einen Kroaten (21) ausforschen, der für mindestens 20 Einbrüche in unterschiedliche Drogeriemärkte verantwortlich sein soll. Er sitzt bereits in Kroatien in Haft. Gemeinsam mit unterschiedlichen Mittätern, von denen drei Männer zwischen 23 und 48 Jahren ebenfalls bereits dingfest gemacht werden konnten, reiste der Mann zwischen Februar und Mai 2022 immer wieder nach Österreich ein und schlug in Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland zu. Das erbeutete Diebesgut brachte der Haupttäter dann wieder zurück in sein Heimatland.

Laut Polizei wird noch nach weiteren Mittätern gefahndet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.