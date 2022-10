Welche Rolle nahm die Kleine Zeitung in der Zeit des Ortstafelsturms ein? Im Buch "Der Zeitzeuge" reflektiert der damalige Chefredakteur Heinz Stritzl in Gesprächen die eigene Rolle kritisch. Ein Auszug.

Beim Blick in das Archiv fällt auf: Es gab in der Kleinen Zeitung zur Hochzeit der Ortstafel-Debatte auch eine Gegenmeinung zu Ihrer, Herr Stritzl, meist vertreten durch Horst Ogris, damals Kulturredakteur der Kleinen Zeitung. Provokant gefragt, Herr Ogris, waren Sie der Quoten-Slowene in der Redaktion?

Ogris: (lacht) Das müssen wir den Herrn Chefredakteur fragen!

Stritzl: Ich habe ihn bewusst geholt. In einem Land, in dem Slowenen leben, sollte man diese auch in der Berichterstattung abbilden. Außerdem wollte ich, dass sich jemand um die Kulturbelange im Nachbarland kümmert – und das hat er dann ja auch hervorragend gemacht.