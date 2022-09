Das "Repica –Fest", das in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkum bisher dreimal erfolgreich durchgeführt wurde, wird für heuer ersatzlos gestrichen. Als Grund für die Absage führt der veranstaltende Verein "Lebensraum Petzenland – Peca" mit dem Obmann Franz Kušej in einer Presseaussendung die von der Gemeinde geänderten Förderrichtlinien an.