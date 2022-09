Neben dem Wangenitzsee im Nationalpark Hohe Tauern und der Stollenwelt in Bad Bleiberg steht das Naturschutzgebiet Trögerner Klamm in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in Kärnten zur Wahl bei "9 Plätze - 9 Schätze". Die Bundesländer-Votings starten am Freitag, dem 30. September. Hier entscheidet sich, welcher Platz es pro Bundesland in die Finalsendung am 26. Oktober schafft.

"Wir haben erst gestern erfahren, dass die Trögerner Klamm dabei ist, das freut uns natürlich sehr und wir werden intensiv die Werbetrommel rühren", sagt Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ). Von heute, 28. September bis zum 30. September werden die drei Plätze in "Kärnten heute" und ORF Kärnten vorgestellt. Das Voting ist bis zum 4. Oktober per SMS oder telefonisch möglich.

Die Trögerner Klamm befindet sich etwa acht Kilometer entfernt vom Ort Bad Eisenkappel. Das Naturschutzgebiet ist eine wildromantische Schluchtenlandschaft mit einem sauerstoffreichen Wildbach. Vor allem im Sommer ist die kühle Klamm ein beliebtes Ausflugsziel.