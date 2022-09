Steigende Gebühren kommen auf die Gemeindebewohner von St. Kanzian ab 1. Oktober zu. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Montagabend nämlich eine Erhöhung der Wasser-, Kanal- und der Abfallgebühren. Nachdem es bei den Müllgebühren seit 17 Jahren keine Anpassung in der Gemeinde gegeben habe, sei die Erhöhung notwendig.