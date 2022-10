Dem glücklichen Umstand, dass der Montage-Elektriker einen Tag früher als geplant von einem Festival nach Hause kam und stattdessen in eine Disko ging, haben die beiden zu verdanken, dass sich ihre Wege 2017 kreuzten: Bianca Kröpl (28) aus Traundorf und Kevin Mischitz (27) aus Ruden. "Vor fünf Jahren habe ich Kevin das erste Mal in einer Disko gesehen und konnte ihn so schnell nicht mehr vergessen", erinnert sich die Diplom-Kleinkinderzieherin in Ausbildung an ihr erstes Treffen zurück. Obwohl damals beide nicht auf der Suche nach einer Beziehung waren, haben sie sich auf Anhieb ineinander verliebt.